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Сегодня, 19:25

Защитник «Лады» Семин получил матч-штраф в игре с «Нефтехимиком»

Алина Савинова
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Защитник «Лады» Владислав Семин получил большой дисциплинарный штраф в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».

В первом периоде игрок тольяттинской команды применил грубый силовой прием на форварде нижнекамцев Григории Селезневе, атаковав его в область головы и шеи. За своего партнера по команде вступился защитник «Нефтехимика» Илья Пастухов, после чего между ним и Семиным завязалась драка. Обоих игроков наказали 5-минутным штрафом за драку. Помимо этого, защитник тольяттинцев заработал матч-штраф (5+20 минут) за удар соперника в область головы.

Игра команд проходит на «Лада-Арене» в Тольятти. Главными судьями являются Евгений Кочетов и Максим Сидоренко. Линейные судьи — Никита Вилюгин и Ярослав Париков.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Нефтехимик
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