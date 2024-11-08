8 ноября, 23:53
Нападающий «Лады» Магомед Шараканов прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ и свой лакросс-гол.
— Тренировали лакросс ранее?
— Первый раз был.
— На тренировках тоже не пробовали?
— Нет.
— Обычно лакросс делает нападающий, а не защитник.
— Все удивились, да я сам удивился. Решил попробовать — да, да, нет, нет.
— Вы воспитанник «Динамо» и два гола из трех в этом сезоне забили в ворота именно этой команды. Настраиваетесь по-особенному против них?
— Настраиваюсь, да, много лет провел в этом клубе, не хочется упасть в грязь лицом.
— Хотите доказать, что тренерский штаб не совсем был корректным относительно вашей кандидатуры?
— Дело в другом — хочу всем доказать. Я выхожу и делаю свою работу.
— Кто самый большой мастер таких голов, на ваш взгляд?
— Матвей Мичков.
— В конце была небольшая заруба с Комтуа. Что произошло?
— Я думаю просто на эмоциях под конец игры пару слов накинули друг на друга. На рукопожатии все было хорошо уже.
Шараканов играет за «Ладу» на правах аренды из московского «Динамо». В этом сезоне защитник провел 22 матча за тольяттинцев и набрал 8 (3+5) очков.
Анна Бирюкова