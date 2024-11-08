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8 ноября, 23:53

Защитник «Лады» Шараканов — о лакроссе в матче с «Динамо»: «Все удивились, да я сам удивился»

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Нападающий «Лады» Магомед Шараканов прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ и свой лакросс-гол.

— Тренировали лакросс ранее?

— Первый раз был.

— На тренировках тоже не пробовали?

— Нет.

— Обычно лакросс делает нападающий, а не защитник.

— Все удивились, да я сам удивился. Решил попробовать — да, да, нет, нет.

— Вы воспитанник «Динамо» и два гола из трех в этом сезоне забили в ворота именно этой команды. Настраиваетесь по-особенному против них?

— Настраиваюсь, да, много лет провел в этом клубе, не хочется упасть в грязь лицом.

— Хотите доказать, что тренерский штаб не совсем был корректным относительно вашей кандидатуры?

— Дело в другом — хочу всем доказать. Я выхожу и делаю свою работу.

— Кто самый большой мастер таких голов, на ваш взгляд?

— Матвей Мичков.

— В конце была небольшая заруба с Комтуа. Что произошло?

— Я думаю просто на эмоциях под конец игры пару слов накинули друг на друга. На рукопожатии все было хорошо уже.

Шараканов играет за «Ладу» на правах аренды из московского «Динамо». В этом сезоне защитник провел 22 матча за тольяттинцев и набрал 8 (3+5) очков.

Анна Бирюкова

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