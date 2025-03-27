Защитник «Локомотива» Елесин: «Торпедо» — хороший соперник. Надо отнестись к нему максимально серьезно»

Защитник «Локомотива» Александр Елесин поделился ожиданиями от первого матча серии первого раунда Кубка Гагарина против «Торпедо».

«Торпедо» — очень хороший соперник. Надо максимально серьезно к нему отнестись. Необходимо действовать с максимальной отдачей и играть в целом так же, как мы играли весь сезон, что нам принесло победу в регулярном чемпионате. Да, в плей-офф будут свои нюансы — о них нам расскажет тренерский штаб, когда мы будем более детально разбирать соперника», — приводят «Известия» слова Елесина.

Первый матч серии «Локомотив» — «Торпедо» пройдет в четверг, 27 марта, и начнется в 19.30 (мск).