Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

27 марта, 18:55

Защитник «Локомотива» Елесин: «Торпедо» — хороший соперник. Надо отнестись к нему максимально серьезно»

Telegram Дзен

Защитник «Локомотива» Александр Елесин поделился ожиданиями от первого матча серии первого раунда Кубка Гагарина против «Торпедо».

«Торпедо» — очень хороший соперник. Надо максимально серьезно к нему отнестись. Необходимо действовать с максимальной отдачей и играть в целом так же, как мы играли весь сезон, что нам принесло победу в регулярном чемпионате. Да, в плей-офф будут свои нюансы — о них нам расскажет тренерский штаб, когда мы будем более детально разбирать соперника», — приводят «Известия» слова Елесина.

Первый матч серии «Локомотив» — «Торпедо» пройдет в четверг, 27 марта, и начнется в 19.30 (мск).

Источник: Известия
Читайте также
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя