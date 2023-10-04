Защитник «Локомотива» Гернат: «Первые три игры в КХЛ дались мне тяжело»

Защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат рассказал о своей адаптации к КХЛ.

«Считаю, что первые три игры дались мне тяжело после межсезонья, но сейчас я больше знаю ребят, на что они способны и что может делать каждый игрок у нас. Я понимаю, что хочет тренерский штаб, стал получать больше времени на льду и наслаждаюсь каждой игрой», — приводит слова Герната ТАСС.

30-летний Гернат в сезоне-2023/24 ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сыграл 13 матчей и набрал 8 (2+6) очков.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 13 матчах. 4 октября команда на выезде сыграет с московским «Динамо».