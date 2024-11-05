Защитник «Локомотива» Гернат: «Мы всегда хотим только выигрывать»

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат прокомментировал серию побед своей команды, которая составляет восемь матчей. В воскресенье, 3 ноября, ярославский клуб одержал победу над «Трактором» (5:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«У нас сильная команда и отличный тренерский штаб, поэтому нам нужно только сфокусироваться на самих себе и правильно готовиться ко всем матчам, потому что каждый из них важен. Побеждать в каждой игре — это в нашем менталитете. Мы всегда хотим только выигрывать.

Хорошо, когда твоя команда идет на первом месте. Регулярный чемпионат надо закончить как можно выше в таблице. Но самое главное начинается в плей-офф, поэтому важно подготовиться именно к этой части сезона. Сейчас мы не смотрим далеко в будущее, а готовимся от матча к матчу. Приятно быть лидерами чемпионата, но для нас важно не место в таблице, а собственная игра», — приводит слова Герната «РБ Спорт».

В текущем сезоне Гернат набрал 18 (3+15) очков в 22 играх. Ярославцы набрали 42 очка и лидируют в таблице Западной конференции.