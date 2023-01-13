Защитник «Локомотива» забил гол в ворота «Северстали» из средней зоны

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев забил гол в ворота «Северстали» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ из средней зоны.

Защитник от красной линии бросил по воротам Александра Самонова. Голкипер не смог отбить шайбу, пропустив четвертый гол.

После этого Самонова в воротах заменили на Тимофея Королева.

«Локомотив» выиграл первый матч после 5 поражений подряд и с 67 очками после 51 матча находится на 4-м месте в Западной конференции. «Северсталь» с 51 баллом в 50 играх располагается на 8-й строчке Запада.