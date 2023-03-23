Защитник «Магнитки» Дронов — о вылете от «Авангарда»: «Подвела реализация моментов»

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» прокомментировал серию второго раунда Кубка Гагарина против омского «Авангарда». Она завершилась со счетом 4-0 в пользу «Ястребов».

— Что помешало пройти «Авангард»?

— Игры были равные. Чуть-чуть не хватило удачи. Думаю, все из-за реализации моментов. Мы создавали больше моментов, но реализация подвела.

— Складывалось ощущение, что матчи идут по плану «Авангарда». Омичи забрасывали одну-две шайбы и ничего не давали вам сделать.

— В основном это из-за реализации. Если бы реализация моментов была нормальная, тогда игры складывались бы по-другому. Мы бы намного больше забивали.

— Почему не работали другие розыгрыши в большинстве, кроме того, когда вас выводили на бросок из правого круга вбрасываний?

— Сейчас тяжело говорить. Не могу ответить, почему это не получилось.

— В прошлом сезоне костяк нынешней команды играл в семиматчевом финале с ЦСКА. Сейчас — только вылет во втором раунде. Что сломалось по сравнению с прошлым годом?

— Считаю, что дело в реализации моментов. Моментов было много. Нам не хватило терпения — в определенных матчах мы должны были играть по-другому.