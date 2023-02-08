Защитник «Магнитки» Дронов: «Спад в этом сезоне был у всех команд»

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» высказался о серии поражений команды в регулярном чемпионате КХЛ.

— Почему случилась серия из 10 поражений в 14 матчах?

— Это спад. В этом сезоне он был у всех команд. Немного неправильно играли в некоторых матчах. А в некоторых, наоборот, хорошо играли, но все равно не получалось. Такое бывает. Надо переламывать эту ситуацию и становиться сильнее.

— По вашим словам складывается мнение, будто бы и нет большой проблемы.

— Когда ты в команде, ты видишь, как все стараются и выкладываются. Просто чего-то не хватает. Понимал, что мы можем выйти из этого.

— На команду влияли разговоры о возможной отставке Ильи Воробьева?

— Мы это не обсуждали. Сами понимали, что ситуация не очень. Хотели выигрывать, но чуть-чуть не получалось.

— Сейчас есть уверенность, что пойдут победы?

— Надеюсь. Ничего говорить не буду. А то уже говорили, что мы вышли из спада, а это было не так. Будем стараться от игры к игре.