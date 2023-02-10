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Сегодня, 14:20

Маклюков — о кризисе «Магнитки»: «Внутри команды чувствуется, что сейчас играем с другим отношением»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков в интервью «СЭ» ответил на вопросы об игровом кризисе команды.

— «Металлург» попал в игровой кризис. Победы чередовались с сериями поражений. Есть уверенность, что ситуация налаживается?

— Как Гриша Дронов сказал пару дней назад: будем на это надеяться. Уверенности пока что нет. Результат матча с «Витязем» тому подтверждение. Но думаю, мы двигаемся в правильном направлении.

— Вы можете объяснить, почему это направление правильное?

— Даже не знаю. Сейчас по сравнению с теми провальными матчами мы больше играем друг за друга, больше блокируем шайб, более дружные. С трибун этого, наверное, не видно, но внутри команды чувствуется, что сейчас играем с другим отношением.

— Как изменился тренировочный процесс после отставки Дмитрия Рябыкина?

— Мы относительно долго работали с Дмитрием Анатольевичем. Запомнили упражнения — что-то оставили, что-то делаем свое в зависимости от будущего соперника. В плане тренировочного процесса сильных изменений не было.

«Металлург» после 61 матча находится на третьей строчке «Востока» (75 очков).

Алексей Маклюков
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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