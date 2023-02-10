Защитник «Магнитки» Маклюков о продлении контракта: «Не вижу лучших вариантов»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков в интервью «СЭ» прокомментировал продление контракта с клубом на два года.

— На днях вы продлили контракт с «Металлургом». Важно было сделать это до открытия рынка?

— Не столько важно. С начала сезона думал, что, если клуб предложит мне контракт, то я соглашусь. Меня все устраивает. Я не такой человек, чтобы часто менять клубы. Четыре года я отыграл в системе «Динамо». Четыре года — в «Барысе» до крайней ситуации. Пока все хорошо, и мне предлагали контракт (не говорим о деньгах), я оставался с удовольствием. В «Металлурге» шикарная организация. Здесь есть все для побед, игры и достижения цели, о которой мы все говорим. Не вижу лучших вариантов.

— Переговоры прошли быстро?

— Да. Сергей Юрьевич [Гомоляко, спортивный директор] в интервью сказал, что мы достаточно быстро согласились на условия.