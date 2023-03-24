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Сегодня, 11:03

Защитник «Металлурга» Маклюков — о вылете из Кубка Гагарина: «Оправданий нам нет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал вылет команды из Кубка Гагарина во втором раунде.

Команда из Магнитогорска проиграла «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.

— Серия с «Авангардом» для нас сложилась ужасно: 0-4 во втором раунде... Никаких оговорок быть не может, что это была равная борьба или еще что-то. Во второй раунд просто так команды не выходят. Поэтому оправдания нам нет. Проиграли заслуженно. Соперник больше хотел. Больше нечего сказать, — приводит слова Маклюкова сайт клуба.

— Был ли момент в серии с «Авангардом», когда можно было перевернуть все в обратную сторону?

— Не знаю. Такого момента не вспомню. Но, наверное, любой матч зацепи, хотя бы один: будь то первая игра, вторая, третья или даже сегодня. Неизвестно, как бы это перевернулось. Но мы этого не сделали. Поэтому отсюда результат.

Вратарь «Авангарда» Демченко — неплохой вратарь, никто ничего не говорит. Но то, как играет у них вся пятерка, все это видели. Куча шайб блокируется, куча шайб... А стоило шайбе долететь до ворот, у них возникали проблемы. Поэтому, да, заслуга Демченко есть, но здесь не меньше заслуга его партнеров.

— Что хотелось бы сказать болельщикам «Металлурга»?

— Извиниться от всей команды, что не того они ожидали. Даже этот счет 0-4, если не смотреть игры, получается, в одну калитку проиграли. Здорово, что до последнего за нас болели. Даже сегодня, когда было уже все понятно, сидели на трибунах, смотрели матч до финальной сирены. Оправданий нет. Уходим в отпуск.

— Что будет делать команда в ближайшее время?

— Мы собираемся в понедельник. Сейчас пара дней выходных. В понедельник нам скажут дальнейший план.

Источник: ХК Металлург
Алексей Маклюков
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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