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Сегодня, 14:50

Маклюков — о попадании шайбы в голову: «Весь отпуск ушел на восстановление: врачи, обследования»

Защитник «Металлурга» Маклюков рассказал, как восстанавливался после травмы, полученной в серии плей-офф-2022 с «Авангардом»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков в интервью «СЭ» рассказал, как восстанавливался после травмы, полученной в серии плей-офф-2022 с «Авангардом». В одном из матчей защитник неудачно заблокировал бросок, и шайба прилетела ему в голову.

— В прошлом плей-офф вы получили страшную травму, когда шайба попала вам в голову. Долго шло восстановление и привыкание к игровому ритму?

— Полное восстановление заняло весь отпуск. Обычно пару-тройку недель отдохнешь и начинаешь плодотворно тренироваться. А тогда весь отпуск полностью ушел на восстановление: врачи в Москве, обследования. К первым дням предсезонки думал, что начну с паузы, по-легкому. С первых тренировок следили за пульсом. По показателям и самочувствию все было в порядке. Не так, как в прошлом сезоне, когда чувствовал себя хорошо. Но думал, что будет хуже. В начале сезона — хотя не знаю, связано ли это с травмой или нет — достаточно долго входил. Статистика была не очень: пропускал, чувствовал, что что-то не так. Сейчас по ощущениям к середине сезона все исправилось.

— Вы рассказывали, что были трудности с авиаперелетами. Это так?

— Это в первые дни. Были проблемы с перепонкой. Если бы я поднялся на какую-то высоту, то я бы испытывал какие-то трудности. Поэтому когда сезон закончился, мы сели на поезд и поехали с семьей в Москву.

— Нередко хоккеисты после серьезных травм на инстинктивном уровне оберегают себя от контактов или блокированных бросков. Вы это почувствовали? Проявляется ли это в вашей игре?

— Сейчас точно не проявляется. Не скажу, что я об этом вообще не думал. Возможно, только первые игры — не знаю, сколько их было: две, три, пять, десять. Сейчас все это забыто. Надеюсь, два раза в одно место, как говорится, снаряд не прилетает.

— Эта травма чему-то научила вас?

— Там был такой момент... Если смотреть на повтор и вспоминать, что я думал и чувствовал, то я немного споткнулся, немного неправильно выбрал позицию. Да, было желание заблокировать шайбу. Многие говорят: он неправильно исполнил прием. Да, согласен, это было неправильно. Так вышло. Помог команде. Это больше игровой момент. Стараюсь об этом не думать. Надеюсь, больше такого не будет.

Алексей Маклюков
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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