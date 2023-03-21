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21 марта, 23:36

Дронов — о матче с «Авангардом»: «Чуть-чуть не хватило для того, чтобы забросить в большинстве»

Мария Гусева
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Защитник «Металлурга» Григорий Дронов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3 ОТ) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Тренер сейчас сказал нам, чтобы мы лучше оттачивали броски, — цитирует «РБ Спорт» Дронова. — Как получился момент с моим голом? Просто подняли шайбу на вершину, а дальше начался перепас. Так она и залетела. У «Металлурга» не получается забить в большинстве? Чуть-чуть сегодня для этого не хватило. Где-то отвернулась от нас удача, но нам нужно это переработать».

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Авангарда». Четвертый матч между командами пройдет 23 марта в Магнитогорске. Начало встречи — 17.00 мск.

Источник: РБ Спорт
Григорий Дронов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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