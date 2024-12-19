Защитник «Металлурга» Еременко находится в реанимации после тяжелой травмы

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о состоянии защитника команды Владислава Еременко.

18 декабря 25-летний белорус получил тяжелую травму в матче с «Автомобилистом» (4:2) в FONBET Чемпионате КХЛ. после столкновения с форвардом екатеринбуржцев Андреем Обидиным Еременко унесли на носилках.

«У него сложный перелом бедра со смещением. Сегодня в Магнитогорске ему сделали операцию. Он еще лежит в реанимации, по срокам восстановления пока говорить сложно», — цитирует Разина ТАСС.

В текущем сезоне белорусский хоккеист набрал 8 (3+5) очков в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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