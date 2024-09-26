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Сегодня, 17:00

Защитник «Металлурга» Еременко заявил, что в межсезонье мог перейти в «Нэшвилл»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Владислав Еременко в интервью «СЭ» рассказал о желании перейти в «Нэшвилл» после сезона-2023/24.

— Насколько велик был соблазн уехать в Северную Америку после чемпионства с «Металлургом»?

— Я изучал этот вариант. Но совсем недавно у меня в Северной Америке поменялись агенты. До этого особо никакой работы не велось. Как только сменились агенты, начались переговоры. Пришли к тому, что я проведу сезон в КХЛ, а клуб будет следить за мной. Дальше будем смотреть, нужен я «Нэшвиллу» или нет.

— Как проходил диалог с «Нэшвиллом»? Клуб был заинтересован в вас?

— Да, безусловно, клуб был заинтересован. Во многом сыграло роль наше чемпионство. Я даже знаю, что проходило общее собрание в клубе, разговаривали про меня. В «Металлурге» мы просили контракт на год. Спасибо руководству за то, что пошли на уступки. Я был не против остаться в команде. Но разговоры об НХЛ всегда интересны.

Владислав Еременко. «Я не бросил мечту сыграть в НХЛ». Интервью чемпиона КХЛ из Белоруссии

— НХЛ манит вас?

— Конечно. Я не бросил мечту сыграть в НХЛ. Держу ее в уме.

— На решение остаться в КХЛ повлияло то, что два последних сезона получились неполноценными из-за травм?

— Безусловно. На мой взгляд, КХЛ как лига сильнее АХЛ, если, допустим, я бы поехал в фарм-клуб «Нэшвилла». Мне есть что доказывать в России. КХЛ — конкурентоспособная лига, здесь есть все для прогресса.

25-летний белорус в прошлом сезоне набрал 8 (3+5) очков в 31 матче за «Металлург» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету 3 голевых паса в 21 игре.

КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)

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