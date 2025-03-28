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28 марта, 18:24

Защитник «Металлурга» Камалов выпил воды из бутылки голкипера «Авангарда» после потасовки у ворот

Даниил Аршавский
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Защитник «Металлурга» Никита Камалов вступил в потасовку с голкипером «Авангарда» Никитой Серебряковым у ворот омской команды, а после драки выпил воду из бутылки вратаря во время 2-го матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

Конфликт произошел в концовке первого периода. Сначала Камалов подрался с Серебряковым, а позже к потасовке подключился форвард «Авангарда» Илья Каблуков. После того как хоккеистов разняли, защитник «Металлурга» взял бутылку голкипера омичей и попил из нее. Нападающий «Авангарда» воспринял это как провокацию, но судьи не позволили возобновить выяснение отношений.

По итогам этого эпизода Каблуков и Камалов были удалены на две минуты за грубость.

Илья Каблуков
Никита Камалов
Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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