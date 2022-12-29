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КХЛ

Сегодня, 12:20

Защитник «Металлурга» Керран — о победе над «Ак Барсом»: «Эта игра была стандартом. Мы показали на что способны»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Металлурга» Коди Керран поделился эмоциями после победы над «Ак Барсом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Это был матч, где нам надо было снова найти себя, свою игру и почувствовать уверенность, показать солидный хоккей. И эта игра была неким стандартом, через который мы показываем, что можем быть успешны в этой лиге. Вы могли заметить отчаянную игру с нашей стороны. Все парни отдавались игре, где-то жертвовали собой. Было много взрывов, всплесков и остановок, пауз. Соперник действовал в похожем стиле. Большую роль сыграла наша игра в большинстве. Мы самоотверженно действовали в своей зоне и под воротами, старались не дать шайбе пройти сквозь», — приводит слова Керрана Metaratings.ru.

Также канадский защитник высказался об игре нападающего «Магнитки» Сергея Голдобина, который оформил хет-трик в матче против «Ак Барса».

«Голди — невероятно мастеровитый атакующий игрок. Это именно то, что нам от него надо. Пусть он не забивает в каждом матче, что довольно-таки сложно, но его игра в зоне атаки дает нам большую уверенность. В этот вечер его клюшка была горяча, и он здорово помог нам одержать победу», — добавил Керран.

«Металлург» занимает 2-е место в турнирной в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав в 44 матчах 60 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-metallurga-kyorran-v-kkhl-mnogo-klassnykh-igrokov-no-goldobin-khokkeinyi-messi-216957/
Николай Голдобин
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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