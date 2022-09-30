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КХЛ

Сегодня, 21:02

Защитник «Металлурга» Керран назвал причину поражения от «Нефтехимика»

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Металлурга» Коди Керран подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:6).

«Очевидно, что каждая команда в этой лиге — хорошая. Возможно, мы немного забыли об этом сегодня. И поплатились за непонимание этой мысли. Как я сказал, надо с уважением относиться к каждой команде в этой лиге, какое бы место в таблице она ни занимала. Соперник был лучше нас сегодня.

Удаления нас подвели сегодня? Конечно. Второй период мы провели не так, как нужно было и потом пришлось бросаться в погоню за соперником, спасать игру. Да, нас подвели удаления. Когда ты постоянно в меньшинстве, ты не можешь показать свой лучший хоккей, как при формате «5 на 5». И, как я уже сказал, сегодня соперник был лучше нас. Но такие поражения — это опыт в первую очередь. Нужно сделать правильные выводы, разобрать ошибки, учесть их и не повторять», — цитирует игрока сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/30/503082.html
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
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