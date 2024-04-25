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Сегодня, 16:32

Маклюков о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина: «Горд за команду и очень счастлив»

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Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал победу команды над «Локомотивом» (4-0) в финальной серии Кубка Гагарина-2024.

«Когда поднимал кубок, почувствовал нереальную радость, горд за команду и очень счастлив! Посвящаю победу всем родным и близким — банально, но это так! Самым сложным моментом плей-офф назову первый раунд — серию с «Амуром». В какой момент почувствовали, что можем завоевать трофей? Сегодня после финальной сирены!» — цитирует Маклюкова Metaratings.ru.

«Металлург» завоевал трофей в третий раз своей истории. Ранее клуба побеждал в 2014 и 2016 годах.

В сезоне-2023/24 30-летний Маклюков принял участие в 84 матчах магнитогорцев, набрав 12 (0+12) очков.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Маклюков
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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