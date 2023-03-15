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Сегодня, 13:28

Защитник «Металлурга» Маклюков — о серии с «Авангардом»: «Будет интересное противостояние!»

Алина Савинова
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Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков подвел итоги серии с «Автомобилистом» в рамках первого раунда плей-офф КХЛ (4-3).

«Серия, как и прогнозировалось, оказалась тяжелой. У «Автомобилиста» много мастеровитых ребят, которые решали моменты в основном в большинстве. В равных составах мы выглядели лучше», — приводит Meatartings.ru слова Маклюкова.

Также он поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Авангардом».

«Очередная серия с этим же соперником. Говорить особо нечего... Будет интересное противостояние!» — добавил защитник.

Первый матч второго раунда Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Авангардом» пройдет 17 марта. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-metallurga-maklyukov-ocherednaya-seriya-s-avangardom-budet-interesnoe-protivostoyanie-235637/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Алексей Маклюков
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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