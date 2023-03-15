Сегодня, 13:28
Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков подвел итоги серии с «Автомобилистом» в рамках первого раунда плей-офф КХЛ (4-3).
«Серия, как и прогнозировалось, оказалась тяжелой. У «Автомобилиста» много мастеровитых ребят, которые решали моменты в основном в большинстве. В равных составах мы выглядели лучше», — приводит Meatartings.ru слова Маклюкова.
Также он поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Авангардом».
«Очередная серия с этим же соперником. Говорить особо нечего... Будет интересное противостояние!» — добавил защитник.
Первый матч второго раунда Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Авангардом» пройдет 17 марта. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.