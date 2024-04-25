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Сегодня, 11:21

Орехов: «Металлург» вытерпел, выстоял. Именно в серии с «Локомотивом» мы показали свой максимум»

Алина Савинова
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Защитник «Металлурга» Валерий Орехов поделился эмоциями от победы команды в Кубке Гагарина-2024.

24 апреля магнитогорская команда в гостях обыграла «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финальной серии и завоевала трофей.

«Выиграть Кубок Гагарина в противостоянии с самой системной командой — это невероятно. Непередаваемые эмоции. Мы смогли сделать этот шаг. Мы вытерпели, мы выстояли. Думаю, наша команда выросла за этот плей-офф. И именно в серии с «Локомотивом» мы показали свою игру. В прошлых матчах у нас были какие-то недостатки, мы сами привозили себе голы, поэтому затягивали серии. В этой серии мы показали свой максимум. Где-то нам недоставало реализации, но в итоге заброшенных шайб хватило для победы», — цитирует Орехова Legalbet.

Магнитогорцы выиграли Кубок Гагарина третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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