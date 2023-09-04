Защитник «Металлурга» Пресс признался, что опасается магнитогорских таксистов

Шведский защитник «Металлурга» Робин Пресс поделился впечатлениями от жизни в Магнитогорске.

— Как вам Магнитогорск после Череповца?

— Мне кажется, что Магнитогорск крупнее. Ну а в целом города похожи, оба промышленные, — цитирует хоккеиста Metaratings.ru.

— Данила Квартальнов признался мне, что в Магнитогорске опасно ездить на такси. Так ли это?

— Да, на самом деле это так. Водители, как мне показалось, лихачат, водят агрессивно. Поэтому надо быть аккуратнее, пристегиваться.

Пресс перешел в «Металлург» из «Северстали» в мае 2023 года. Контракт 28-летнего хоккеиста с магнитогорской командой рассчитан на один год.