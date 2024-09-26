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Сегодня, 17:45

Еременко — о зарплате в юниорской лиге Канады: «Денег хватало, чтобы заехать пообедать и купить что-то по мелочи»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Владислав Еременко в интервью «СЭ» рассказал о зарплатах хоккеистов в Западной лиге Канады, где он играл за «Калгари Хитмэн».

— Денег, которые платили в юниорской лиге, хватало на карманные расходы?

— Платили 250 канадских долларов. Их хватало, чтобы заехать пообедать, купить что-то себе по мелочи.

Владислав Еременко. «Я не бросил мечту сыграть в НХЛ». Интервью чемпиона КХЛ из Белоруссии

25-летний белорус в прошлом сезоне набрал 8 (3+5) очков в 31 матче за «Металлург» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету 3 голевых паса в 21 игре.

КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)

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