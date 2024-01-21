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21 января, 23:36

Защитник «Металлурга» Яковлев назвал решающий момент победного матча КХЛ против «Северстали»

Виктория Кравченко
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подвел итоги матча КХЛ против «Северстали» (3:2)

— Мы забили хорошие голы, забили вовремя. Выделил бы Данилу Юрова, который забросил важную вторую шайбу и заступился за партнера. Он молодец, это был ключевой фактор.

— Можно сказать, что «Северсталь» похожа на «Металлург»?

— Да стиль игры похожий, они тоже стараются играть с шайбой, в пас. Есть схожие моменты, — цитирует Яковлева Metaratings.ru.

«Магнитка» с 78 очками в 55 матчах является лидером Восточной конференции. «Северсталь» с 61 баллом после 53 игр располагается на 6-й строчке Запада.

Источник: https://metaratings.ru/news/yakovlev-o-rekorde-biryukova-ne-kazhdyi-igrok-mozhet-doiti-do-takikh-cifr-326225/
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
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