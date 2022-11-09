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Сегодня, 20:53

Яковлев — о четырех поражениях «Металлурга»: «Будем разбираться»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев в комментарии для «СЭ» объяснил поражение от омского «Авангарда» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Мы хорошо начали третий период, реализовали два большинства, — сказал Яковлев. — Вроде бы переломили игру в свою сторону, но ошибки в обороне привели к пропущенному голу. Счет сравнять уже не смогли. Игра была неплохая. Хорошо начали, потом немного успокоились. Соперник вовремя забил голы. Нам надо собираться и делать выводы.

— Чем объяснить четвертое поражение подряд?

— Плотный график, но он такой у всех. Есть свои нюансы, будем разбираться.

— Почему не получается забивать в расстановке «шесть на пять», когда меняете вратаря?

— Много желания, хотим забить, но где-то не получается. Местами самоотверженно играет противник.

— «Металлург» провел уже третий матч с «Авангардом». Заметили, что тактически омичи перестроились?

— У них сменился главный тренер и поменялся рисунок игры. Многие моменты изменились.

— Как действовать против первой тройки «Авангарда», чтобы не пропускать от Буше, Найта и Ткачева?

— Строго. Надо не допускать своих ошибок — вот и все.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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