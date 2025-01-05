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Сегодня, 20:00

Яковлев — о безголевой серии: «Такое впервые в карьере. Через это тоже надо пройти»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал «СЭ» свою безголевую серию в сезоне-2024/25.

— Все очень ждут ваш первый гол в нынешнем сезоне. Это первый случай в карьере, когда так долго не можете забить?

— Такое в моей карьере впервые. Через это тоже надо пройти. Может быть, немного отпустить ситуацию, абстрагироваться... Когда очень сильно хочешь, зачастую так и получается, что шайба не идет в ворота. В ситуациях, когда раньше забивал, сейчас немного ушла уверенность. Через работу и хорошие действия надо забить один гол, отдать хорошую передачу... Так вернется уверенность, и все придет.

— Загоняетесь из-за того, что не можете забить?

— Конечно. Все равно это довлеет. Все-таки привык немного к другому. Никогда такой ситуации не было. Это, конечно, давит.

На счету 33-летнего Яковлева в текущем сезоне 3 (0+3) очка в 36 матчах.

Егор Яковлев (ХК Металлург)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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