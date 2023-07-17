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Сегодня, 13:50

Защитник «Металлурга» Яковлев верит в возможность выиграть Кубок Стэнли

Алина Савинова
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что не оставляет мысли о попадании в «Тройной золотой клуб».

«Если говорить про «Тройной золотой клуб», то, конечно, мысли гоняешь в голове и понимаешь, что при удачном раскладе можно попасть туда. Я ничему не закрываю двери, у меня еще два года контракта с «Металлургом», а дальше будет видно. Стремлюсь и ставлю перед собой только самые высокие цели», — цитирует хоккеиста «Газета.Ru».

31-летний Яковлев является олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014). В «Тройном золотом клубе» оказываются хоккеисты, выигравшие за карьеру Олимпиаду, ЧМ и Кубок Стэнли.

Помимо «Металлурга», защитник выступал за такие команды, как СКА, «Локомотив», «Ак Барс», «Нефтяник» и «Нью-Джерси».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/17/20889134.shtml
Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
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