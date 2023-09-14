Защитник минского «Динамо» Боуи рассказал, что советовался с Овечкиным перед переездом в КХЛ

Сегодня, 10:43
Защитник минского «Динамо» Мэдисон Боуи рассказал о дружбе с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным и заявил, что советовался с ним перед переездом в КХЛ.
Боуи выступал за «Кэпиталз» вместе с Овечкиным с 2017 по 2019 год и выигрывал с командой Кубок Стэнли.
«Овечкин — невероятный парень. Настоящий капитан, во многом мне помогал, считаю его своим другом. Советовался с ним перед переездом, он рассказал много хорошего о лиге, поэтому сомнений не было вообще. Конечно, было приятно играть вместе с ним и наблюдать за его голами и рекордами.
Отмечу его чувство юмора и азарт. Было забавно смотреть, как он прыгал, отмечая вместе с командой чемпионство, было много прикольных ситуаций с ним. Ови очень приветливый и веселый, он как никто другой заслужил Кубок Стэнли», — приводит «РБ Спорт» слова Боуи.
Боуи перешел в минское «Динамо» летом 2023 года, до этого он играл в НХЛ за «Ванкувер».
В сезоне-2023/24 28-летний канадец провел 4 матча за минчан и сделал 2 голевые передачи.
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