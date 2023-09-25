Бринкман: «Иногда смотрю матчи НХЛ и пытаюсь повторять интересные элементы на тренировках»

Защитник минского «Динамо» Арсений Бринкман рассказал, как совершенствует свою игру в КХЛ.

«Стараюсь больше за собой следить, любимых хоккеистов нет. Иногда смотрю какие-то матчи НХЛ, но в основном это нарезки в интернете. Сохраняю их себе в избранное и пытаюсь повторять интересные элементы на тренировках. Акцент на определенных игроков не делаю. Смотрю на удачные действия и запоминаю для себя. Какие персональные цели ставлю перед собой на сезон? Закрепиться в составе и постоянно играть. Хочется с «Динамо» попасть в плей-офф», — цитирует хоккеиста Legalbet.

22-летний Бринкман перешел в минское «Динамо» из «Югры» в 2023 году.

На данный момент белорусский клуб идет на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 7 очков за 9 игр.