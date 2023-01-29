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Сегодня, 17:21

Защитник минского «Динамо» дисквалифицирован на один матч за неприличные жесты

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник минского «Динамо» Джон Гилмор получил дисквалификацию на один матч по итогам встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3 Б), сообщает сайт лиги.

Канадец, находясь на своей скамейке запасных, адресовал нижегородцам угрожающий жест. Хоккеист провел большим пальцем себе по горлу — такой жест носит название «жеста смерти».

После этого он показал еще один неприличный жест — средний палец.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника минского «Динамо» Джона Гилмора наказание по п.1.32 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к судье или другому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.

Гилмор в нынешнем чемпионате провел за минское «Динамо» 44 матча и набрал 9 (1+8) очков. В сезоне-2021/2022 он в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

Жест Джона Гилмора. Защитник минского «Динамо» показал средний палец игрокам «Торпедо»

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/29/509064.html
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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