Защитник минского «Динамо» дисквалифицирован на один матч за неприличные жесты

Защитник минского «Динамо» Джон Гилмор получил дисквалификацию на один матч по итогам встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3 Б), сообщает сайт лиги.

Канадец, находясь на своей скамейке запасных, адресовал нижегородцам угрожающий жест. Хоккеист провел большим пальцем себе по горлу — такой жест носит название «жеста смерти».

После этого он показал еще один неприличный жест — средний палец.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника минского «Динамо» Джона Гилмора наказание по п.1.32 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к судье или другому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.

Гилмор в нынешнем чемпионате провел за минское «Динамо» 44 матча и набрал 9 (1+8) очков. В сезоне-2021/2022 он в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.