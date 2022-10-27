Джон Гилмор — о матче с ЦСКА: «Это большая игра не только для меня, но и для команды»

Защитник минского «Динамо» Джон Гилмор поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

«Это большая игра не только для меня, но и для команды. Надо показать командную работу и победить. КХЛ такая лига, где каждый матч надо проводить с максимальным старанием и концентрацией. В игре с любым соперником можно рассчитывать на победу только в том случае, если играешь с полной самоотдачей и четко по плану, который подготовили тренеры. Поэтому надо сделать все необходимое и действовать по нашей системе», — цитирует пресс-служба клуба Гилмора.

Минское «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка. ЦСКА располагается на 2-й строчке — 31 очко.

Матч ЦСКА — «Динамо» Минск пройдет сегодня, 27 октября. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.