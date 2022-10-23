Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:18

Защитник минского «Динамо» Лалонд дисквалифицирован на один матч за драку

Анна Горшкова
Корреспондент

Защитник минского «Динамо» Шон Лалонд дисквалифицирован на один матч за драку с игроком «Локомотива» Александром Елесиным.

Инцидент произошел во вчерашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором минская команда обыграла ярославский клуб со счетом 5:2.

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ:
«Наказанный вторым и каждым последующим Большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф», — говорится в заявлении КХЛ.

Таким образом, Лалонд автоматически пропустит ближайший матч команды с московским «Динамо», который состоится 24 октября.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/23/504271.html
Шон Лалонд
ФК Локомотив (Москва)
ХК Динамо (Минск)
0
Читайте также
Сестра Роналду постоянно позорится в соцсетях. Теперь сравнила Криштиану с Иисусом
Ян проиграл красноволосому американцу О'Мэлли. О поясе можно забыть
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

КХЛ: «Спартак» обыграл «Амур», «Авангард» — «Северсталь» и другие матчи 23 октября

Гол Буше принес «Авангарду» победу над «Северсталью»