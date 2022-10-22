Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:26

Защитник минского «Динамо» Сапего: «Не держали в голове счет в матче с «Локомотивом», просто бросали по воротам»

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Сапего прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«После двух пропущенных шайб в первом периоде сконцентрировались и начали делать то, что должны. Не держали в голове счет и старались просто бросать по воротам «Локомотива». Это и дало свой результат — вырвали победу.
Главный тренер попросил, чтобы мы великолепно провели вторую 20-минутку. Считаю, что у команды это получилось. Была высокая нацеленность на ворота, каждый хотел забить и с удовольствием шел вперед», — приводит Betonmobile слова Сапего.

Минское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ с 22 очками в 21 матче.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-sapego-ne-derzhali-v-golove-schet-prosto-brosali-po-vorotam-lokomotiva
0
Читайте также
Кубок мира точно пройдет без наших лыжников. А мы ждали что-то другое?
Что будет, если заниматься спортом при нервном перенапряжении?
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Никитин — о поражении минскому «Динамо»: «Заманили нас, слишком рано поверили в победу»