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КХЛ

Сегодня, 10:33

Защитник минского «Динамо» Сапего — об игре с «Торпедо»: «Будем выкладываться на сто процентов»

Алина Савинова

Защитник минского «Динамо» Сергей Сапего поделился мыслями об отношении ко дню рождения (8 октября) во время регулярного чемпионата КХЛ.

«Сторонник такого подхода, что день рождения — это просто день. Ничего особенного. Тем более, что в последние годы провожу этот день в самолете», — цитирует 23-летнего спортсмена официальный сайт клуба.

Также он рассказал, как команда настраивается на серию выездных матчей.
«Все понимают, что это важный выезд для нас. Надо набирать максимум очков. И так уже потеряли много на ровном месте. Так что будем выкладываться на сто процентов. И даже больше», — добавил Сапего.

Минское «Динамо» проведет встречу с «Торпедо» 9 октября. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

На данный момент «зубры» занимают 8-е место в турнирной таблице Западной конференции (16 очков), команда из Нижнего Новгорода расположилась на 5-й строчке (19 очков).

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/sergey-sapego-o-dne-rozhdeniya-v-nizhnem-novgorode-god-spustya-i-matche-s-torpedo/
ХК Динамо (Минск)
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