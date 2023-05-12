КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:22

Мисюль: «Был рад играть за «Локомотив». Спасибо Ярославлю за все»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший защитник «Локомотива» Даниил Мисюль, подписавший контракт новичка с «Нью-Джерси», обратился к болельщикам ярославской команды.

«Что скажу болельщикам «Локомотива» на прощание? С самого детства начинал играть в «Локомотиве», — цитирует «Чемпионат» хоккеиста. — Прошел все ступени, от детской школы до главной команды, включая молодежку. Ярославль стал моим родным городом. Очень благодарен всей системе, руководству клуба и всем тренерам, с кем я работал. Благодарен моему первому тренеру Ивану Рудольфовичу Выдрякову. Был рад играть за «Локомотив». Отличное время в моей жизни. Спасибо нашим прекрасным болельщикам, которые ходили на все игры и заполняли стадион. В ковидный сезон очень сильно сказалось то, что мы играли без них. Тогда было тяжело, и очень приятно, что, как только разрешили ходить на хоккей, люди вернулись на трибуны. Хотел бы сказать спасибо Ярославлю за все».

22-летний россиянин был задрафтован клубом в 2019 году под общим 70-м номером в 3-м раунде.

В регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2022/23 Мисюль набрал 7 (0+7) очков в 59 матчах за «Локомотив» при полезности «+21». В 8 играх плей-офф добавил 1 (0+1) балл при полезности «+4».

Источник: Чемпионат
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Нью-Джерси Дэвилз
0
Читайте также
В вопросе возращения россиян на зарубежные старты нет единства. Почему не помогли рекомендации МОК?
«Я чистое золото, дрянь». Звезда рэпа в США шокировал гимном про Хэмилтона и Ферстаппена
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах
Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Авангард» объявил о подписании нападающего Пьянова