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18 января, 23:00

Менелл — об отсутствии большинства в матче против «Нефтехимика»: «Нам нужно забивать в формате «5 на 5»

Менелл подвел итоги матча против «Нефтехимика»
Надежда Тонконог
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:2).

— Хорошо играли сегодня, но не смогли реализовать свои моменты, — начал игрок. — Их вратарь сегодня сыграл очень надежно. Такое случается.

— Не заработали сегодня ни одного большинства. Соперник так дисциплинированно сыграл или «Динамо» не оказало нужного давления?

— Мы сегодня играли не так быстро, не так сильно давили, чтобы они нарушали правила на нас. Бывают такие дни, когда не удается. Наше большинство отлично работает и приносит нам результат. Но нужно также забивать и в формате «5 на 5», нельзя надеяться только на игру в неравных составах.

— Вы сегодня провели сотую игру за «Динамо».

— Очень здорово, мне нравится играть за «Динамо». Надеюсь, впереди еще очень много игр.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Нефтехимик
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