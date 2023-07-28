Игрок московского «Динамо» Менелл — о получении гражданства России: «Все получилось быстро, я рад»

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал о своем решении получить российское гражданство.

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 26-летнего американца.

«Когда мы подписывали трехлетний контракт год назад, то обсуждали с спортивный директор команды Алексеем Сопиным такую [получение российского гражданства] возможность. Спрашивали, как я отнесусь к этому, я ответил: «Почему нет?». Мне нравится играть в КХЛ, нравится быть в Москве. Все получилось быстро, я рад получить российское гражданство. Моя семья рада, что я счастлив. Надеюсь, что в этом сезоне они смогут приехать ко мне, никто не был в России. Я смогу показать семье, как красива Москва», — приводит слова Менелла сайт КХЛ.

Также 26-летний защитник рассказал, что учит русский язык.

«Я учусь русский язык. Сейчас у меня есть учитель, заучиваю слова, разбираюсь как использовать глаголы, как составлять предложения. Надеюсь, что в конце года смогу уже хорошо общаться, как Даррен Диц», — сказал Менелл.

Менелл дебютировал за московское «Динамо» в сезоне-2022/23, набрав 24 очка в 44 матчах регулярного чемпионата. Также в КХЛ он выступал за минское «Динамо».