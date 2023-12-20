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Сегодня, 12:42

Защитник «Динамо» Пыленков: «Мы прекрасно сыграли в большинстве, это и дало толчок для победы над ЦСКА»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Мы сегодня очень хорошо сыграли. В большинстве прекрасно сыграли, это и дало толчок для сегодняшней победы. Соскучились по болельщикам, была долгая пауза. За это время подлечили свои болячки и вышли на матч в полной боевой готовности», — приводит слова Пыленкова Legalbet.

«Динамо» с 58 очками занимает второе место в Западной конференции. ЦСКА с 46 баллами находится на шестой строчке.

Источник: Legalbet
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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