Ожиганов: «Если сейчас повесим голову, то грош нам цена»

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2, 0-2) во втором матче второго раунда Кубка Гагарина.

— Фактор вратаря сыграл сегодня за соперника?

— Нужно больше трафика делать, больше помех создавать. Нам надо добавить, и не так хорошо все будет у него.

— Каково ехать в Казань при счете в серии 0-2?

— Если мы сейчас повесим голову, то нам будет грош цена. Серия идет до четырех побед. Это банальные слова, но это правда. Едем выигрывать.

Третий матч команд состоится в Казани 16 апреля.