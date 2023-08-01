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Сегодня, 18:26

Защитник московского «Динамо» Менелл получил российский паспорт

Мария Гусева
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Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл получил российский паспорт, сообщает ТАСС.

По информации источника, следующим шагом 26-летнего хоккеиста будет получение спортивного гражданства.

27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ Менелла.

Менелл дебютировал за московское «Динамо» в сезоне-2022/23, набрав 24 очка в 44 матчах регулярного чемпионата. Также в КХЛ он выступал за минское «Динамо» — 38 очков в 47 матчах в сезоне-2020/21.

Источник: ТАСС
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