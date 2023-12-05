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Сегодня, 22:55

Игрок «Динамо» Менелл — о поражении «Спартаку»: «Подобный результат разочаровывает»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл после матча со «Спартаком» в комментарии для «СЭ» подвел итоги игры и поделился эмоциями от ожидания предстоящего ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.

— Мы должны были побеждать. Подобный результат разочаровывает, — начал игрок.

— Можно выделить и позитивные моменты? Забили в меньшинстве, реализовали большинство.

— Болельщики сегодня были на высоте, атмосфера отличная. Но мы должны были сыграть лучше. Да, хорошие моменты вы отметили. Важно только выиграл ты или проиграл, мы сегодня проиграли.

— Совсем скоро вы едете на Матч звезд КХЛ. Поделитесь эмоциями от этого.

— Это очень здорово. Очень горжусь, что представляю свою команду там. Буду счастлив получить такой опыт и увидеть, как там все.

— Уже знаете, чем будете удивлять?

— Да, я кое-что подготовил. Матч звезд уже скоро, так что скоро увидите. Надеюсь, болельщикам понравится.

ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
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