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Сегодня, 10:45

Защитник Мухамадуллин в ближайшее время отправится в «Сан-Хосе»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Шакир Мухамадуллин.
Фото ХК «Салават Юлаев»
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Как стало известно «СЭ», защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин в ближайшее время отправится в «Сан-Хосе».

Уфимцы завершили выступление в этом сезоне КХЛ, уступив в первом раунде Кубка Гагарина «Адмиралу» (2-4).

26 февраля Шакир стал участником большого обмена в НХЛ: права на россиянина «Нью-Джерси» обменял в «Сан-Хосе» на форварда Тимо Майера.

21-летний защитник в этом сезоне КХЛ провел 67 матчей, набрав 25 (6+19) очков.

«Сан-Хосе» идет на последней строчке «Запада» с 50 очками.

Шакир Мухамадуллин
КХЛ
НХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сан-Хосе Шаркс
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