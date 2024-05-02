Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:28

Защитник «Нефтехимика» Хохлов назвал самые хоккейные города России

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов считает Череповец, Нижнекамск и Магнитогорск самыми хоккейными городами в России.

«Если не предвзято, то это более промышленные города: Череповец, Нижнекамск, Магнитогорск. Это не самые большие города, но хоккейные. Понятно, что в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани тоже любят хоккей, но там много других видов спорта, и это мегаполисы.

В маленьких городах это главный досуг для людей. Они ходят на матчи и получают удовольствие. Например, я был в Сочи, и людям там по барабану на этот хоккей. Да, там есть болельщики со стажем, но таких немного. А в промышленных городах люди работают на благо хоккейных команд и болеют за них», — цитирует Legalbet Хохлова.

Источник: https://legalbet.ru/news/zashitnik-neftehimika-hohlov-nazval-samie-hokkejnie/
Илья Хохлов
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
2
Обсудить
Читайте также
Лыжники Большунов и Жеребятьева воспитывают дочь
Семак подпишет новый контракт с «Зенитом» до 2030 года
Блогера Диану Шурыгину задержали в Москве
Ларионов меняет власть в «Торпедо», «Спартак» переманил легенду «Динамо», а внука Третьяка пристроят в Уфе. Что произошло в первый день трансферного рынка КХЛ
Участники протеста заблокировали движение автотранспорта в центре Тбилиси
Объекты инфраструктуры пострадали из-за атаки БПЛА в Орловской области
Популярное видео
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Хохлов — о защитнике «Металлурга» Прессе: «В плей-офф это другой человек»