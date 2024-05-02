Защитник «Нефтехимика» Хохлов назвал самые хоккейные города России

Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов считает Череповец, Нижнекамск и Магнитогорск самыми хоккейными городами в России.

«Если не предвзято, то это более промышленные города: Череповец, Нижнекамск, Магнитогорск. Это не самые большие города, но хоккейные. Понятно, что в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани тоже любят хоккей, но там много других видов спорта, и это мегаполисы.

В маленьких городах это главный досуг для людей. Они ходят на матчи и получают удовольствие. Например, я был в Сочи, и людям там по барабану на этот хоккей. Да, там есть болельщики со стажем, но таких немного. А в промышленных городах люди работают на благо хоккейных команд и болеют за них», — цитирует Legalbet Хохлова.