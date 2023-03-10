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Сегодня, 10:18

Защитник «Нефтехимика» Леонтьев заявил, что не надо давать «Ак Барсу» играть в большинстве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Нефтехимика» Владислав Леонтьев прокомментировал поражение от «Ак Барса» в четвертом матче четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина (1:6, 2-3 в серии).

«Первый и третий периоды удалось провести хорошо, но провалились во втором? Возможно, из-за удалений. Не надо давать «Ак Барсу» играть в большинстве. Из-за этого играют одни и те же в меньшинстве, идет наложение. Может быть, из-за этого происходит потеря концентрации. Я сам присутствовал при всех трех пропущенных голах и, может, недоглядел, недосмотрел. Стоит только пенять на себя, играть в полную силу, чтобы не было удалений, но была полная концентрация. Плюсы? Потенциал есть: хорошо бежим, есть силы. Движение хорошее, почему не удается конвертировать в голы? В каких-то матчах удается, а где-то банально не везет. Хороший прессинг у нас, бежим — надо это переводить в голы, а не просто моменты создавать», — приводит слова Леонтьева Metaratings.ru.

Шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» пройдет в Нижнекамске 11 марта. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-neftekhimika-leontev-ne-nado-davat-ak-barsu-igrat-v-bolshinstve-nuzhna-polnaya-koncentraciya-234248/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Кубок Гагарина
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