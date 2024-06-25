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Сегодня, 13:36

Камалов — об обмене из СКА: «Наша карьера это бизнес, нужно идти дальше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Никита Камалов прокомментировал свой обмен из СКА в «Барыс».

«Питер! Спасибо за 3 года!!! Это было прекрасное время. Две бронзы, игра за сборную, рождение сына и очень много крутых эмоций. Но наша карьера это бизнес, нужно идти дальше... Обязательно еще встретимся, спасибо огромное за поддержку!!! Питер в моем сердце навсегда», — написал Камалов в своем Telegram-канале.

28-летний защитник подписал с «Барысом» контракт до 31 мая 2026 года. СКА в обмен на игрока получил денежную компенсацию.

Никита Камалов
ХК Барыс
ХК СКА
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СКА обменял защитника Камалова в «Барыс» на денежную компенсацию

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