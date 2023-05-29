Защитник Николаев — об обмене в «Адмирал»: «Я не боюсь самолетов и переездов»

Защитник «Адмирала» Илья Николаев в интервью «СЭ» прокомментировал обмен из магнитогорского «Металлурга» в клуб из Владивостока.

— Как восприняли новость об обмене в «Адмирал»?

— Воспринял на позитиве. «Металлург» предложил мне контракт и не смог гарантировать игровое время в команде КХЛ. Я не хочу больше возвращаться в ВХЛ. Я не принял условия «Металлурга». Считаю, что уже созрел для КХЛ. Хорошо, что произошел обмен в «Адмирал». Очень рад этому.

— Уверены, что в «Адмирале» вы будете стабильно играть?

— Да. Это все зависит от меня. Считаю, что смогу попасть в состав и у меня будет достаточно игрового времени. Все зависит от меня. Я готов поехать туда и доказывать.

— Понимаете, почему не получилось в «Металлурге» закрепиться в КХЛ?

— Не совсем понимаю. Этот вопрос лучше задать не мне.

— Чувствуете, что готовы к уровню КХЛ?

— Да, я готов к этому уровню, готов к изменениям в своей жизни, карьере. Готов поехать во Владивосток и доказывать там.

— Летать будете теперь больше, чем за всю жизнь раньше.

— Зато налетаюсь. Я не боюсь самолетов и переездов.