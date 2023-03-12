0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:35

Антон Сизов: «Сегодня был только один шажок, осталось еще три»

Защитник «Торпедо» Сизов подвел итоги серии с московским «Динамо»
Надежда Тонконог
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник нижегородского «Торпедо» Антон Сизов в интервью «СЭ» подвел итоги серии с московским «Динамо».

— Хорошая серия, интересная, с хорошим соперником играли, с мощной командой. Был хороший темп игры, думаю, для болельщиков это было интересно.

— Болельщики «Торпедо» невероятно поддерживали команду. Насколько вас это подталкивало идти вперед?

— Мы все чувствовали, огромное им спасибо за такую поддержку, за такую атмосферу, за то, что они находят время приехать, добраться и поддержать свою команду. Это дорогого стоит, мы играем для них и за них.

— Возможным соперником в следующем раунде будет СКА. Насколько тяжелой представляется эта серия?

— Нам без разницы с кем играть, какой соперник. Мы будем навязывать свою игру и сейчас отдохнем, востановимся. Это только один шажочек, осталось три.

— Тот факт, что вы обыграли «Динамо» в плей-офф исторический. Дважды до сегодняшнего дня команды встречались, и серия оставалась за московской командой. Упоминали ли этот фактор при подготовке к серии?

— Каждый день новая история, мы не смотрим назад, живем настоящим и смотрим в будущее. Без разницы. История она интересная, как-то обращать на нее внимания, что они выигрывали... Я даже не знаю, какое там время было. Мы сконцентрированы на своей игре, на своей команде, на новой команде. Она сплоченная, одним кулаком идем и доказываем.

— Три последних игры закончились овертаймом, вышла очень энергозатратная серия. Как оцените свое состояние?

— Хорошее состояние. Конечно, где-то больше эмоционально тяжеловато, а физически хорошее состояние. У нас не было в сезоне спадов. В плей-офф те же игры, они ничем не отличаются от игр в регулярке.

— Возвращение Кручинина придал уверенности в игре?

— Конечно, это наш лидер. Лидер в раздевалке, лидер на льду. Он опытный игрок, подсказывает и делает очень крутые вещи. Хоккей, играя с ним, становится интереснее.

— Чувствуется, что лига выравнивается? Насколько это закономерно?

— Лига становится интереснее, команды подравниваются. Не могу сказать, с чем это связано, не обращаю внимания на другие команды, сконцентрирован на своей команде.

— Многие, делая прогноз на эту серию, говорили о том, что опыт команды Кудашова победит романтику хоккея Ларионова.

— Вот, написано все на майке «невозможное возможно». У нас все представляется возможным, мы во все верим. Мы выходим, верим и работаем.

Антон Сизов
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Немецкий политик назвал слова Кулебы оскорблением в адрес ФРГ
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
«Ак Барс» уволил Знарка / безумный лимит в КХЛ / проблемы «Трактора»
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, первый раунд: четвертьфиналы конференций КХЛ
Разин о победе над ЦСКА: «Играли солидно, третий период вообще был шикарный»
Вратарь «Северстали» Самонов о матче с ЦСКА: «Сыграл на «ноль»? Сейчас не до личных рекордов»
Ларионов — не первый, кто вытащил «Торпедо» во второй раунд. А у «Динамо» были сезоны и похуже
Деннис Ян: «Сегодня был взрыв эмоций, но это только начало»
Ларионов заявил, что цель «Торпедо» выиграть Кубок Гагарина
Ларионов о выходе «Торпедо» во второй раунд плей-офф КХЛ: «Хочу поблагодарить «Динамо» за честный мужской хоккей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Автомобилиста» Мэйсек: «Впереди седьмой матч с «Металлургом», и мы должны его выиграть»

Вратарь «Северстали» Самонов о матче с ЦСКА: «Сыграл на «ноль»? Сейчас не до личных рекордов»