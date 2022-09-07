Защитник «Динамо» Мальцев дисквалифицирован на 10 игр за нанесение травмы Танкову

Защитник «Динамо» из Санкт-Петербурга Артем Мальцев дисквалифицирован на 10 матчей после нанесения травмы форварду «СКА-Невы» Кириллу Танкову, сообщает пресс-служба ВХЛ.

Спортивно-дисциплинарный комитет в соответствии с Регламентом ВХЛ наложил на Мальцева трехматчевую дисквалификацию. Однако после дополнительного изучения эпизода с нанесением повреждения и учитывая тяжелый характер травмы Танкова, выбывшего до конца сезона, СДК ФХР принял решение наказать защитника петербургского «Динамо» дополнительной дисквалификацией на 7 игр. Таким образом общий срок дисквалификации Мальцева составит 10 матчей.

В понедельник, 5 сентября, на 25-й минуте матча Первого этапа ВХЛ — Кубка Шелкового пути между «Динамо» (СПБ) и «СКА-Невой», Танков после столкновения с Мальцевым получил травму шейных позвонков.