Защитник Пыленков перешел в московское «Динамо» в результате обмена

Защитник Даниил Пыленков перешел в московское «Динамо» из «Северстали» в результате обмена, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Череповецкий клуб взамен получил двух нападающих Александра Скоренова и Эмиля Пьянова, а также денежную компенсацию.

Контракт с 22-летним Пыленковым рассчитан на 2 года и носит односторонний характер.

По ходу сезона-2022/23 хоккеист перешел в «Северсталь» из СКА. В регулярном чемпионате защитник провел 40 матчей, в которых набрал 21 (4+17) очко. В 7 матчах плей-офф записал на свой счет 5 (1+4) очков.