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Сегодня, 10:22

Защитник «Салавата» Мерфи считает, что Мухамадуллин готов для игры в Северной Америке

Виктория Кравченко
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Защитник «Салавата Юлаева» Райан Мерфи поделился мнением по поводу игры российского защитника Шакира Мухамадуллина после матча с «Ак Барсом» (1:2)

— Что скажете о своем постоянном партнере Шакире Мухамадуллине, который в аренде из «Нью-Джерси»?

— Он классный, молодой игрок. Неплохо знает язык, хорошо общаемся с ним. На льду он делает меня лучше, а я его. Поэтому у нас с ним такая пара — сплав молодости и опыта. Думаю, он вполне созрел для игры в Северной Америке, если потребуется, то буду рад ему помочь словом и делом, — цитирует Мерфи Metaratings.ru.

«Ак Барс» (64 очков и 5-е место) обошел «Салават Юлаев» (63 очка и 6-я строчка) в турнирной таблице Восточной конференции.

Райан Мерфи
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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